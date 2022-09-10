Осинькин о Пиняеве: «Будущий Месси? Никогда буду говорить в таких восторженных тонах. Ему надо развиваться»

Главный тренер подвел итоги матча с «Химками».

Матч 9-го тура Мир завершился вничью (0:0).

«Много можно говорить о ситуации, когда можно дополнительно мотивировать команду. Мы говорили и о ситуации в таблице, и о дне города. Нам надо набирать очки. Мы не выиграли очень много равных матчей. Мы должны биться и выгрызать свои победы, но так много изменений в команде, ротаций и травмированных людей, что мы не можем стабилизировать состав и от сюда игру.

Мы переходили на другую схему не только для того, чтобы были вариации, но и потому что нам не хватало людей. Каждый на поле сделал все, что мог. Если что-то говорить, то только об уровне мастерства, а не о том, что кто-то где-то не успел добежать».

О выходе Пиняева на поле

«Это желание выиграть, чтобы команда победила. Мы понимали, что срыв атаки и желтая карточка – на руку сопернику. На тайм он показал, что готов. Но надо восстановить футбольные навыки.

К сожалению, были потери, которые ему нехарактерны. Но считаю, что он обострил нашу игру. Мы стали быстрее, были нацелены на ворота. Два фланга у нас стали достаточно быстро. Хотелось ли больше голов, но этот вопрос ко всей команде. Будущий Месси? Я не буду говорить и никогда не скажу в таких восторженных тонах даже себе. Ему надо развиваться», – сказал Осинькин.