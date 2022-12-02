Ловрен о Хорватии на ЧМ-2022: «Важно наслаждаться своим последним танцем»
Деян Ловрен высказался о будущем нынешнего состава сборной Хорватии.
Накануне хорваты сыграли вничью с Бельгией (0:0) и вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграют с Японией.
— Знаешь ли ты, что это был последний шанс золотого бельгийского поколения?
— Не знаю.
— А что о вашей команде? Тоже последний шанс?
— Определенно, следующий чемпионат мира через четыре года. За себя мне сложно говорить, за Луку [Модрича] тоже. Возможно, Перишич, он сумасшедший! Он хочет играть. Но для нас важно наслаждаться своим так называемым последним танцем.
— Это ваш последний танец?
— Посмотрим, – сказал защитник сборной Хорватии.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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