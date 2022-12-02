Ловрен о Хорватии на ЧМ-2022: «Важно наслаждаться своим последним танцем»

высказался о будущем нынешнего состава сборной Хорватии.

Накануне хорваты сыграли вничью с Бельгией (0:0) и вышли в 1/8 финала , где сыграют с Японией.

— Знаешь ли ты, что это был последний шанс золотого бельгийского поколения?

— Не знаю.

— А что о вашей команде? Тоже последний шанс?

— Определенно, следующий чемпионат мира через четыре года. За себя мне сложно говорить, за Луку [Модрича] тоже. Возможно, Перишич, он сумасшедший! Он хочет играть. Но для нас важно наслаждаться своим так называемым последним танцем.

— Это ваш последний танец?

— Посмотрим, – сказал защитник сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ