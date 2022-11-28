Терюшков о флаге Ирана: «США постоянно попадаются на манипуляциях с национальными символами, пытаясь унизить несогласных. А что, если заменить у них звезды на горошинки?»
Депутат Роман Терюшков прокомментировал инцидент с иранской государственной символикой.
В социальных сетях сборной США появилась таблица группы B после двух проведенных туров ЧМ-2022. На флаге Ирана не было эмблемы Исламской Республики – только зеленая, белая и красная полосы.
«Если можно упростить иранский флаг, то, значит, это применимо и к другим флагам.
Что скажут американцы, если вместо 50 звезд на их национальном флаге при графическом упрощении появятся 50 горошинок?
США постоянно попадаются на манипуляциях с национальными символами стран. Таким образом они пытаются унизить всех, кто не согласен с ними.
Я аплодирую Ирану, который опротестовал действия США, отстаивая священные признаки государственного суверенитета Исламской Республики Иран», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок».
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