Кай Хавертц: «Германия не ожидала такого от Испании, но пенять можно только на себя. Заслуженно едем домой»

Хавбек сборной Германии Кай Хавертц прокомментировал вылет команды с .

«Мы не ожидали такого результата в матче , но пенять можно только на себя. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы обыграть и Японию, и Испанию.

дала нам шанс выйти в плей-офф, но мы им не воспользовались. Хорошо, что мы перевернули ход матча, но, обладая таким мастерством, наша команда не может позволить себе проигрывать . Мы заслуженно едем домой», – сказал футболист , забивший два гола Коста-Рике (4:2) после выхода на замену.

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