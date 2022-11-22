«Краснодар» может назначить Гаранина в будущем. Галицкий звонил тренеру, ему нравится подход специалиста

может рассмотреть назначение Вадима Гаранина в будущем.

По информации «РБ Спорт», владелец клуба звонил специалисту, чтобы поддержать его после отстранения от работы в . Сообщалось, что завтра сочинцы расторгнут контракт со старшим тренером.

Галицкому нравится подход и философия Гаранина, в том числе его внимание к развитию молодых игроков. «Краснодар» наблюдает за тренером и может рассмотреть его назначение главным тренером в будущем, но сейчас такой вариант маловероятен.

После 17 проведенных туров Мир «Краснодар» под руководством набрал 25 очков и занимает 8-е место. «Сочи» идет девятым с тем же количеством баллов.