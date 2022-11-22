«Краснодар» может назначить Гаранина в будущем. Галицкий звонил тренеру, ему нравится подход специалиста
«Краснодар» может рассмотреть назначение Вадима Гаранина в будущем.
По информации «РБ Спорт», владелец клуба Сергей Галицкий звонил специалисту, чтобы поддержать его после отстранения от работы в «Сочи». Сообщалось, что завтра сочинцы расторгнут контракт со старшим тренером.
Галицкому нравится подход и философия Гаранина, в том числе его внимание к развитию молодых игроков. «Краснодар» наблюдает за тренером и может рассмотреть его назначение главным тренером в будущем, но сейчас такой вариант маловероятен.
После 17 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» под руководством Александра Сторожука набрал 25 очков и занимает 8-е место. «Сочи» идет девятым с тем же количеством баллов.
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