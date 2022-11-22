«Сочи» не вышел в плей-офф Кубка России, хотя обыграл «Торпедо» по пенальти

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Торпедо Сочи Вадим Гаранин Футбол

«Сочи» не вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.

Южане обыграли «Торпедо» в 5-м туре, но не в основное время (1:1, по пенальти – 4:2).

Таким образом, команда Вадима Гаранина и Александра Точилина досрочно заняла последнее место в группе D.

У «Сочи» 2 очка. «Торпедо», набрав 7 баллоа, за тур до конца группового этапа занимает третье место, дающее право сыграть в 1/4 финала Пути регионов. ЦСКА идет 2-м (10), «Урал» – 1-м (11) – эти места дают проход в 1/4 пути РПЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные