«Сочи» не вышел в плей-офф Кубка России, хотя обыграл «Торпедо» по пенальти

«Сочи» не вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.

Южане обыграли в 5-м туре, но не в основное время (1:1, по пенальти – 4:2).

Таким образом, команда и досрочно заняла последнее место в группе D.

У «Сочи» 2 очка. «Торпедо», набрав 7 баллоа, за тур до конца группового этапа занимает третье место, дающее право сыграть в 1/4 финала Пути регионов. ЦСКА идет 2-м (10), «Урал» – 1-м (11) – эти места дают проход в 1/4 пути .