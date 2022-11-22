«Сочи» не вышел в плей-офф Кубка России, хотя обыграл «Торпедо» по пенальти
«Сочи» не вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.
Южане обыграли «Торпедо» в 5-м туре, но не в основное время (1:1, по пенальти – 4:2).
Таким образом, команда Вадима Гаранина и Александра Точилина досрочно заняла последнее место в группе D.
У «Сочи» 2 очка. «Торпедо», набрав 7 баллоа, за тур до конца группового этапа занимает третье место, дающее право сыграть в 1/4 финала Пути регионов. ЦСКА идет 2-м (10), «Урал» – 1-м (11) – эти места дают проход в 1/4 пути РПЛ.
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