Коста-Рика — Германия — 2:4, обзор матча Чемпионата мира по футболу 01.12.2022

В матче заключительного тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная Германии обыграла Коста-Рику со счетом 4:2. У немецкой команды забили Серж Гнабри, Никлас Фюллькруг и оформивший дубль Кай Хавертц. У костариканцев голами отметились Ельцин Техеда и Хуан Пабло Варгас.

После двух туров сборная Германии оказалась в незавидном положении — команда Ханса-Дитера Флика всего лишь с одним очком располагалась на последнем, четвертом, месте, и даже победа над костариканцами не гарантировала ей выход в плей-офф.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Если матч с испанцами (1:1) Германии можно занести в актив, то игра против Японии (1:2) в стартовом матче мундиаля стала настоящим провалом, который и загнал европейскую сборную в такое непростое положение.

Коста-Рика, получив семь безответных мячей в свои ворота от Испании в первом туре, затем преподнесла сюрприз и обыграла японцев — 1:0. По игре такой результат никак нельзя назвать закономерным, азиаты смотрелись лучше, но гол Кейшера Фуллера подарил надежду его сборной на выход из группы.

Немцы сразу же побежали забивать, и такой шанс им представился уже на 2-й минуте — Джамал Мусиала ворвался в штрафную и пробил, но опытнейший Кейлор Навас с ударом полузащитника мюнхенской «Баварии» справился.

Через пять минут Мусиала снова создал голевой момент у ворот соперника, накрутив нескольких соперников в штрафной, и в итоге мяч оказался у Леона Горетцка, но тот не смог нанести прицельный удар.

Еще через две минуты мог забивать Томас Мюллер, но мяч после его удара головой прошел рядом со штангой.

Стартовый штурм немцев все-таки привел к голу на 10-й минуте — Серж Гнабри откликнулся на передачу с фланга от защитник «Лейпцига» Давида Раума и не оставил шансов Кейлору Навасу.

Забив гол, немцы и не думали останавливаться и в последующие пять минут могли отличиться Мюллер и Горетцка. Немцы действовали воодушевленно, тем более, что в параллельном матче Испания также забила японцам, и это выводило Германию в плей-офф.

Немцы очень хотели забить второй гол, Мусиала и Гнабри буквально разрывали оборону костариканцев, но европейская сборная едва не потеряла бдительность при обороне. На 42-й минуте Антонио Рюдигер ошибся и отдал мяч Фуллеру в непосредственной близости собственных ворот, но блестяще сыграл Мануэль Нойер, который установил рекорд Чемпионатов мира, проведя 19 матч — это лучший показатель среди голкиперов.

Таким образом, Германия сохранила преимущество и ушла на перерыв с минимальным счетом.

Первые пятнадцать минут второго тайма стали для подопечных Флика ошеломляющими. Причем все началось в другом матче, где японцы в течение пары минут дважды забили испанцам, а затем Германия и сама пропустила — Кендалл Уостон подключился к атаке и мощно пробил в падении головой. Нойер свою команду снова спас, но его партнеры не смогли накрыть набегающего на добивание Ельцина Техеду — 1:1.

Такой поворот событий снова отбросил немцев на последнее место, и они опять активизировались в атаке.

В течение последующих трех минут Мусиала попал в каркас ворот, Мюллер пробил рядом с девяткой, а удар Рюдигера снова отразила штанга.

Штанга в этом матче действительно стала преданным другом Наваса и снова его спасла от неминуемого пропущенного гола на 67-й минуте после удара самого активного в составе немцев Мусиалы.

Пытаясь освежить атаку, Флик сделал несколько замен, выпустив Марио Гетце и Кая Хавертца. Но пока вышедшие на замену игроки осваивались на поле, Коста-Рика забила второй — после навеса со стандарта мяч заметался в штрафной площади немцев, Нойер не разобрался на выходе, и Хуан Пабло Варгас умудрился результативно пробить через себя.

Такой результат оставлял вне плей-офф не только Германию, но и Испанию. Впрочем, недолго — уже через три минуты Хавертц сравнял счет, воспользовавшись пасом Никласа Фюллькруга.

Еще через три минуты Фюллькруг должен был сам забивать свой второй гол на турнире, но Навас каким-то непостижимым образом отбил мяч.

Однако на 85-й минуте везение костариканцев закончилось — Гнабри с правого фланга сделал передачу во вратарскую, где в одиночестве остался Хавертц и оформил дубль.

Буквально через минуту полузащитник лондонского «Челси» мог сделать и хет-трик, но с его очередным ударом Навас справился.

Матч продолжал изобиловать событиями, и на 89-й минуте Фюллькруг все-таки сумел отправить мяч в сетку. Сначала женская бригада судей во главе со Стефани Фраппар зафиксировала офсайд, но ВАР показал, что немец находился в правильном положении — 4:2.

Впрочем, это уже никак не помогло немецкой сборной — Япония удержала победу над испанцами и оставила за бортом плей-офф Германию, которая на втором подряд Чемпионате мира не может выйти из группы.

Видеообзор матча Коста-Рика — Германия