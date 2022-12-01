Мартинес в слезах сообщил игрокам сборной Бельгии об уходе. Многие футболисты плакали в раздевалке

не сдержал слез, говоря игрокам о своем уходе из сборной .

Об этом после матча с Хорватией (0:0) и вылета с сообщил форвард .

«Мы удивлены его решением. Он сказал нам об этом, плача. Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча», – рассказал Батшуайи.

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