Мартинес в слезах сообщил игрокам сборной Бельгии об уходе. Многие футболисты плакали в раздевалке
Роберто Мартинес не сдержал слез, говоря игрокам о своем уходе из сборной Бельгии.
Об этом после матча с Хорватией (0:0) и вылета с ЧМ-2022 сообщил форвард Миши Батшуайи.
«Мы удивлены его решением. Он сказал нам об этом, плача. Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча», – рассказал Батшуайи.
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