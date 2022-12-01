У Бускетса 16 матчей за Испанию на ЧМ. До рекорда Касильяса и Рамоса – 1 игра

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Полузащитник Серджи Бускетс сравнялся с Андони Субисарретой по играм за Испанию на ЧМ.

Матч ЧМ-2022 с Японией (1:0, первый тайм) стал для футболиста «Барселоны» 16-м за национальную команду на чемпионатах мира.

Для повторения рекорда, принадлежащего Икеру Касильясу и Серхио Рамосу, Бускетсу осталось провести одну игру.

Подробно со статистикой 34-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

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