У Бускетса 16 матчей за Испанию на ЧМ. До рекорда Касильяса и Рамоса – 1 игра

Полузащитник Серджи Бускетс сравнялся с по играм за на ЧМ.

Матч ЧМ-2022 с Японией (1:0, первый тайм) стал для футболиста «Барселоны» 16-м за национальную команду на чемпионатах мира.

Для повторения рекорда, принадлежащего и , Бускетсу осталось провести одну игру.

Подробно со статистикой 34-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Япония – Испания – 0:1. Мората открыл счет. Онлайн-трансляция

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ