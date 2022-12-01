Лука Модрич: «Показали, что Хорватия – топ-команда и может противостоять кому угодно»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич ЧМ-2022 Футбол

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги матча с Бельгией (0:0) на ЧМ-2022.

«Мы в восторге от выхода в 1/8 финала, мы его заслужили, особенно учитывая нашу игру в последних двух матчах.

Сегодня мы сыграли очень и очень хорошо. Были отрезки, когда нам приходилось тяжело, у соперника были отличные моменты, но были они и у нас. Мы могли снять все вопросы досрочно.

Первая цель достигнута, мы вышли из группы. Сегодня мы показали, что являемся топ-командой и способны противостоять кому угодно. Нашим соперникам в плей-офф просто не будет», – заявил футболист «Реала».

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