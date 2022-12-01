У Бельгии 1 победа и 3 поражения за 5 последних матчей
Сборная Бельгии за пять последних матчей выиграла лишь раз.
Команда Роберто Мартинеса сегодня сыграла вничью с Хорватией (0:0) и вылетела с ЧМ-2022, заняв третье место в группе F.
Начиная с 25 сентября бельгийцы выиграли лишь у Канады (1:0). За это время у них также три поражения: от Нидерландов (0:1) в Лиге наций, от Египта (1:2) в товарищеском матче и от Марокко (0:2) на чемпионате мира.
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