У Бельгии 1 победа и 3 поражения за 5 последних матчей

за пять последних матчей выиграла лишь раз.

Команда Роберто Мартинеса сегодня сыграла вничью с Хорватией (0:0) и вылетела с , заняв третье место в группе F.

Начиная с 25 сентября бельгийцы выиграли лишь у Канады (1:0). За это время у них также три поражения: от Нидерландов (0:1) в Лиге наций, от Египта (1:2) в товарищеском матче и от Марокко (0:2) на чемпионате мира.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ