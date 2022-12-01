Райс об Англии на ЧМ-2022: «Почему бы нас не бояться? У нас игроки мирового уровня в атаке»

Хавбек сборной Англии Деклан Райс заявил о намерении выиграть чемпионат мира в Катаре.

«Мы постараемся порадовать всех фанатов. Рождество на носу, и хотелось бы преподнести им лучший рождественский подарок.

Думаю, другие страны всегда будут смотреть на нас и думать об уровне нашего состава. Почему бы нас не бояться? Если посмотреть на нашу группу атаки, там футболисты мирового уровня, невероятно талантливые парни.

У нас есть игроки, выступавшие в важнейших матчах, завоевывавшие крупнейшие трофеи. Мы одна из сильнейших команд на турнире. Но именно от нас зависит, найдется ли этому подтверждение на поле.

Команды вроде уже всем все доказали. Франция выиграла ЧМ-2018 и стабильно добивается успеха. Мы собираемся изменить ситуацию. Мы хотим показать всем этим большим командам, что мы здесь. Мы приехали не за выходом в 1/8 финала, мы хотим пройти весь путь до конца», – сказал футболист .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ