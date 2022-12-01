«Начинаем драть задницы. США пройдут дальше, у Нидерландов проблемы». MVP НБА-93 Баркли о ЧМ-2022

Экс-баскетболист Чарльз Баркли поддержал сборную США на .

«Мы пройдем Нидерланды. Начинаем драть задницы. У Нидерландов будут проблемы, я гарантирую это.

Я хочу Испанию, хочу Бразилию, Германию, Францию – о, там, во Франции, у них есть этот пацан по имени Килиан Мбаппе, с ним не шутят. Но мы обыграем Нидерланды», – сказал самый ценный игрок НБА 1993 года.

Сборная США встретится со сборной Нидерландов в 1/8 финала чемпионата мира.

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