«Начинаем драть задницы. США пройдут дальше, у Нидерландов проблемы». MVP НБА-93 Баркли о ЧМ-2022

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Экс-баскетболист Чарльз Баркли поддержал сборную США на ЧМ-2022.

«Мы пройдем Нидерланды. Начинаем драть задницы. У Нидерландов будут проблемы, я гарантирую это.

Я хочу Испанию, хочу Бразилию, Германию, Францию – о, там, во Франции, у них есть этот пацан по имени Килиан Мбаппе, с ним не шутят. Но мы обыграем Нидерланды», – сказал самый ценный игрок НБА 1993 года.

Сборная США встретится со сборной Нидерландов в 1/8 финала чемпионата мира.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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