Левандовски о 0:2 с Аргентиной: «Счастливое поражение, хотя Польша показала не очень хороший футбол. С Францией уровень будет даже выше, может»

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Роберт Левандовски высказался касательно матча против сборной Аргентины (0:2).

Несмотря на поражение, сборная Польши вышла в плей-офф ЧМ-2022 со второго места в группе.

В 1/8 финала польская команда сыграет со сборной Франции.

«Мы довольны выходом в плей-офф. Мы ждали этого столько лет. Это счастливое поражение. Хотя мы понимаем, что показали не очень хороший футбол.

Мы видели свои ошибки, нужно больше играть с мячом в центре поля, не бояться. Этого нам не хватало.

Рассматриваем этот матч как подготовку к сборной Франции. Будет такой же уровень, а, может, даже и выше», – сказал нападающий сборной Польши и «Барселоны».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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