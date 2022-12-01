Левандовски о 0:2 с Аргентиной: «Счастливое поражение, хотя Польша показала не очень хороший футбол. С Францией уровень будет даже выше, может»
Роберт Левандовски высказался касательно матча против сборной Аргентины (0:2).
Несмотря на поражение, сборная Польши вышла в плей-офф ЧМ-2022 со второго места в группе.
В 1/8 финала польская команда сыграет со сборной Франции.
«Мы довольны выходом в плей-офф. Мы ждали этого столько лет. Это счастливое поражение. Хотя мы понимаем, что показали не очень хороший футбол.
Мы видели свои ошибки, нужно больше играть с мячом в центре поля, не бояться. Этого нам не хватало.
Рассматриваем этот матч как подготовку к сборной Франции. Будет такой же уровень, а, может, даже и выше», – сказал нападающий сборной Польши и «Барселоны».
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