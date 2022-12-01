«Рауль – куле». Баннер «Барселоны» в Мадриде перед открытием магазина

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«Барселона» разместила провокационный баннер в Мадриде.

Сегодня каталонский клуб откроет первый магазин клубной атрибутики в столице Испании.

Перед открытием магазина «Барселона» разместила в Мадриде баннер со словами «Рауль – куле» (так в Испании называют фанатов «Барселоны» – прим. Sports.ru). Ниже на нем указан адрес нового магазина – улица Ареналь, 9.

Рауль на протяжении 16 лет выступал за «Реал».

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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