«Рауль – куле». Баннер «Барселоны» в Мадриде перед открытием магазина
«Барселона» разместила провокационный баннер в Мадриде.
Сегодня каталонский клуб откроет первый магазин клубной атрибутики в столице Испании.
Перед открытием магазина «Барселона» разместила в Мадриде баннер со словами «Рауль – куле» (так в Испании называют фанатов «Барселоны» – прим. Sports.ru). Ниже на нем указан адрес нового магазина – улица Ареналь, 9.
Рауль на протяжении 16 лет выступал за «Реал».
Фото: twitter.com/FCBarcelona
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