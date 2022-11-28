Камерун — Бразилия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете G на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Камеруна и Бразилии. Поединок пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Камерун – Бразилия

Во сколько матч Камерун – Бразилия

Стали известны стартовые составы команд.

Камерун: Эпасси – Фэ, Эбосс, Ву, Толо – Кунде, Замбо-Ангисса, Нгамале – Шупо-Мотинг, Абубакар, Мбемо.

Бразилия: Эдерсон – Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес – Фред, Фабиньо – Габриэл Жезус, Родриго, Мартинелли, Антони.

Помимо этих двух сборных, в группе G выступают национальные команды Сербии и Швейцарии, которые сыграют в параллельном матче.