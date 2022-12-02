Камерун — Бразилия, 02.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Камеруна и Бразилии проведут свой третий поединок на ЧМ-2022 в Катаре. Матч пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, начало в 22:00 по московскому времени. В группе G помимо Камеруна и Бразилии борются за выход в плей-офф еще Швейцария с Сербией, на текущий момент все сборные имеют шанс выйти в плей-офф турнира. А бразильцы обеспечили себе выход в стадию плей-офф уже за тур до конца и уже могут себе позволить немного ротировать состав, чтобы дать отдохнуть своим лидерам. Смогут ли африканцы навязать борьбу южноамериканцам мы узнаем совсем скоро.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Камерунская сборная в рейтинге ФИФА на текущий момент идет на скромной 43-й позиции. Это одна из самых сильнейших и именитых африканских сборных с хорошими футбольными традициями и школой. Из последних 8 Чемпионатов Мира Камерун принимал участие в главной ее стадии 6 раз. Лучший результат был в 1990-м году, когда они добрались до четвертьфинала плей-офф.

На ЧМ-2022 отобрались камерунцы непросто. Сначала выиграли свою группу в упорном противостоянии с Кот-д’Ивуаром, опередив тех на 2 очка. А в финальном этапе удалось пройти Алжир, которому в первом матче они дома проиграли (0:1), но смогли в гостях выиграть с тем же счетом и в дополнительном времени уже на последних секундах вырвать победный для себя счет.

У Камеруна сейчас не лучший расклад в своей группе и в их активе всего 1 балл после двух сыгранных туров и 3:4 в графе забитых и пропущенных мячей. Начали турнир они с обидного минимального поражения (0:1) от Швейцарии, а следом во втором туре смогли проявить характер и вырвать ничью (3:3) в концовке матча, проигрывая в счете (1:3).

Факты и цифры

Камерун отличается голом в 3 из 4 последних встречах

В 5 из 6 последних поединках камерунцы пропускают гол в свои ворота

В 6 последних матчах африканцы не выигрывают.

Бразильская команда самая титулованная команда в истории Чемпионатов Мира. Последний раз они брали этот титул в 2022 году. Они участвовали во всех ЧМ, которые проводились когда-либо. На последних четырех мировых первенствах им ни разу не удавалось дойти до финала и завоевать какие-либо медали. А на последнем ЧМ-2108 в России они вылетеле в четвертьфинале плей-офф.

Отобралась Бразилия в главную стадию ЧМ-2022 очень уверенно и в своем отборочном турнире в зоне Южная Америка они заняли 1 место, где добились 14 побед из 17 сыгранных матчей и ни разу не проиграли соперникам.

Мундиаль 2022 года в Катаре для бразильцев начался довольно неплохо и они сейчас единолично возглавляют таблицу квартета G с шестью очками в своей копилке и ни разу не пропустив голов в свои ворота. В первом туре им удалось обыграть Сербию (2:0), благодаря дублю Ришарлисона, а в рамках второго тура в тяжелейшей встрече удалось добиться победы (1:0) над Швейцарией, где победу бразильцам принес красивейший гол Каземиро в конце игры.

Факты и цифры

Бразильская команда отличается в последних 10 матчах

В 7 последних матчах бразильцы забивают в среднем 3 гола за игру

Бразилия побеждает в последних 9 сыгранных матчах

Прогноз на матч Камерун — Бразилия

За последние 5 лет у команд была единственная очная встреча, в которой бразильцы выиграли у камерунцев (1:0), тогда гол Ришарлисона в концовке первого тайма стал для них победным.

Камерунская команда на этом Мундиале показывает неплохую игру, которая им вполне позволит и побиться в предстоящей встрече с Бразилией, тем более же в этом матче им для выхода в плей-офф нужна только победа и ждать как сыграют другие оппоненты по группе. Бразилия же практически гарантировала себе 1 место в группе, ведь соперникам, чтобы обогнать их нужно побеждать с разницей не менее чем в 2 мяча, даже в случае их поражения с минимальной разницей в счете Камеруну. Но это только математический расклад, в любом случае Бразилия будет играть в каждом матче турнира на победу, тем более что она сейчас в хорошей форме. Сам матч думаю, что будет не обильным на голы и пройдет достаточно спокойно.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Камеруна — 12.00

Ничья — 6.20

Победа Бразилии — 1.24

Обе забьют-Да — 2.22

Обе забьют-Нет — 1.4

Ф1 (+2) — 1.66

ТБ (2,5) — 1.60

ТМ (3) — 1.82

Вероятный исход: Обе забьют-нет, Ф1 (+2), ТМ (3).

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