Камерун — Бразилия, 02.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Во пятницу, 2 декабря 2022 года, в группе G будет сыгран матч третьего тура, в котором встретятся между собой сборные команды Камеруна и Бразилии. Матч состоится на арене «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, начало в 22:00 по московскому времени. 

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Камерун — Бразилия: ставки на победу

Сборная Камеруна после двух сыгранных туров все еще имеет шансы пробиться в плей-офф турнира, но для этого им нужно побеждать в предстоящем матче бразильцев и это вполне реально ведь южноамериканцы уже выполнили свою задачу по выходу из группы. Бразилия выиграла 2 первых тура и обеспечила себе первую строчку в таблице, независимо от того, как сыграют соперники. Но любой команде, тем более Бразилии, будет почетно выиграть каждый матч на турнире, поэтому их настрой может быть боевой. Коэффициент в БК Winline на победу Камеруна — 12.00, а на победу Бразилии — 1.24. На ничью же дают кэф 6.20

Камерун — Бразилия: ставки на форы

Для Камеруна это важнейший матч на этом Мундиале и они будут стараться использовать свой шанс до последнего, пусть может быть им не хватит для этого мастерства, но думаю что бой бразильцам они дадут и если и проиграют то с небольшой разницей в счете. Можно сделать ставку на событие Ф1 (+2) в БК Winline, за хороший коэффициент 1.66, эта ставка подстрахует сумму вашего пари на случай если Бразилия выиграет с разницей в 2 мяча у Камеруна.

Камерун — Бразилия: ставки на тоталы

Камерунская команда в 10 из 11 последних встречах с оппонентами не пробивает тотал больше чем в 2,5 мяча. Да и у бразильцев в двух последних встречах ни разу не было за матч более двух мячей. А последняя очная встреча команд была в 2018 году и тогда Бразилия выиграла (1:0). Предлагаем ставку тотал меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline за неплохой коэффициент 2.29.

Коэффициенты букмекеров на матч Камерун — Бразилия

 

Ставки

П1

Х

П2

Ф1 (+2)

Ф2 (-1,5)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5) 

Fonbet

12,00

6,00

1,25

1,60

1,75

1,65

2,30

1ХСтавка

13,00

6,50

1,26

1,71

1,77

1,69

2,31

Winline

12,00

6,20

1,24

1,66

1,71

1,60

2,29

Лига Ставок

13,00

7,00

1,28

1,66

1,71

1,60

2,30

PARI

12,00

6,00

1,25

1,62

1,75

1,65

2,30

Olimpbet

11,50

6,12

1,21

1,63

1,67

1,57

2,25

Марафон

13,25

6,25

1,24

1,71

1,71

1,61

2,20

BetBoom

13,08

5,83

1,26

1,65

1,75

1,63

2,35

Мелбет

13,00

5,80

1,26

1,63

1,73

1,61

2,32

LEON

12,10

6,30

1,24

1,67

1,74

1,65

2,28

СпортБет

12,00

6,00

1,25

1,60

1,75

1,65

2,30

Pin-Up

13,00

5,80

1,26

1,63

1,73

1,61

2,32

Zenit

13,50

6,30

1,26

1,70

1,72

1,65

2,25

1Win

12,80

6,24

1,25

1,68

1,73

1,66

2,24

 

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