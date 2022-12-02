Камерун — Бразилия, 02.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
Во пятницу, 2 декабря 2022 года, в группе G будет сыгран матч третьего тура, в котором встретятся между собой сборные команды Камеруна и Бразилии. Матч состоится на арене «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, начало в 22:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Камерун — Бразилия: ставки на победу
Сборная Камеруна после двух сыгранных туров все еще имеет шансы пробиться в плей-офф турнира, но для этого им нужно побеждать в предстоящем матче бразильцев и это вполне реально ведь южноамериканцы уже выполнили свою задачу по выходу из группы. Бразилия выиграла 2 первых тура и обеспечила себе первую строчку в таблице, независимо от того, как сыграют соперники. Но любой команде, тем более Бразилии, будет почетно выиграть каждый матч на турнире, поэтому их настрой может быть боевой. Коэффициент в БК Winline на победу Камеруна — 12.00, а на победу Бразилии — 1.24. На ничью же дают кэф 6.20
Камерун — Бразилия: ставки на форы
Для Камеруна это важнейший матч на этом Мундиале и они будут стараться использовать свой шанс до последнего, пусть может быть им не хватит для этого мастерства, но думаю что бой бразильцам они дадут и если и проиграют то с небольшой разницей в счете. Можно сделать ставку на событие Ф1 (+2) в БК Winline, за хороший коэффициент 1.66, эта ставка подстрахует сумму вашего пари на случай если Бразилия выиграет с разницей в 2 мяча у Камеруна.
Камерун — Бразилия: ставки на тоталы
Камерунская команда в 10 из 11 последних встречах с оппонентами не пробивает тотал больше чем в 2,5 мяча. Да и у бразильцев в двух последних встречах ни разу не было за матч более двух мячей. А последняя очная встреча команд была в 2018 году и тогда Бразилия выиграла (1:0). Предлагаем ставку тотал меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline за неплохой коэффициент 2.29.
Коэффициенты букмекеров на матч Камерун — Бразилия
|
Ставки
|
П1
|
Х
|
П2
|
Ф1 (+2)
|
Ф2 (-1,5)
|
ТБ (2,5)
|
ТМ (2,5)
|
12,00
|
6,00
|
1,25
|
1,60
|
1,75
|
1,65
|
2,30
|
13,00
|
6,50
|
1,26
|
1,71
|
1,77
|
1,69
|
2,31
|
12,00
|
6,20
|
1,24
|
1,66
|
1,71
|
1,60
|
2,29
|
13,00
|
7,00
|
1,28
|
1,66
|
1,71
|
1,60
|
2,30
|
12,00
|
6,00
|
1,25
|
1,62
|
1,75
|
1,65
|
2,30
|
Olimpbet
|
11,50
|
6,12
|
1,21
|
1,63
|
1,67
|
1,57
|
2,25
|
Марафон
|
13,25
|
6,25
|
1,24
|
1,71
|
1,71
|
1,61
|
2,20
|
13,08
|
5,83
|
1,26
|
1,65
|
1,75
|
1,63
|
2,35
|
13,00
|
5,80
|
1,26
|
1,63
|
1,73
|
1,61
|
2,32
|
12,10
|
6,30
|
1,24
|
1,67
|
1,74
|
1,65
|
2,28
|
СпортБет
|
12,00
|
6,00
|
1,25
|
1,60
|
1,75
|
1,65
|
2,30
|
Pin-Up
|
13,00
|
5,80
|
1,26
|
1,63
|
1,73
|
1,61
|
2,32
|
13,50
|
6,30
|
1,26
|
1,70
|
1,72
|
1,65
|
2,25
|
1Win
|
12,80
|
6,24
|
1,25
|
1,68
|
1,73
|
1,66
|
2,24
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