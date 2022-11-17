Агент Влаховича: «Душаном интересовались многие, но «Ювентус» – один из величайших клубов мира. Это лучший выбор»

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Агент Душана Влаховича рассказал, почему нападающий выбрал «Ювентус».

«Многие клубы проявляли к нему интерес, это правда. Но «Ювентус» есть «Ювентус», это один из величайших клубов мира.

Мы с самого начала считали, что это лучший вариант, и я до сих пор так думаю», – цитирует Дарко Ристича Pazzi di Fanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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