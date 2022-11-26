Тренер Дании Юлманд про 1:2 с Францией: «Мы разочарованы. Побеждаем Австралию или вылетаем»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд подвел итоги матча с Францией (1:2).

«Нельзя просто нажать на кнопку и ждать, что посыпятся голы. У нас много хороших форвардов, и сегодня мы были очень близки.

Мне нравится наша команда, у нас много футболистов, способных забить. За 2021 год у нас забили 18 человек. В квалификации мы выиграли 8 матчей и забили 29 мячей. Так что у нас отличные форварды и отличная команда, в которой многие способны забить.

Сегодня мы разочарованы, но возьмем себя в руки и настроимся на матч, который будет в среду. Все просто: нужно выигрывать последний матч [с Австралией], и мы готовы это сделать.

Либо побеждаешь, либо вылетаешь. Нужно выиграть», – сказал Юлманд.