Президент DBU: «207 из 211 стран в ФИФА поддерживают Инфантино. Дания не в их числе»

не поддержит кандидатуру Джанни Инфантино в президенты ФИФА.

«В ФИФА состоит 211 стран, и у Инфантино есть заявление о поддержке от 207 из них, но Дания сюда не входит. Мы не собираемся поддерживать Инфантино.

Я участвую в чемпионатах мира с 1998 года, и то, что происходит сейчас, совершенно неприемлемо», – сказал глава Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер.

Президентские полномочия в ФИФА истекают в 2023 году. Его кандидатура – единственная на следующих выборах, срок подачи заявок истек в марте этого года.