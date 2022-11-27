Гогниев о «Химках»: «Мы забываем эту часть сезона, надо как-то отойти. Кто‑то пойдет в другое место, кого-то позовем»

Главный тренер «Химок» считает, что первую часть сезона надо забыть.

Сегодня «Химки» проиграли «Краснодару» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:4. У «Химок» на 30‑й минуте отличился .

– Гол очень красивый получился. Очень рад, что хороший гол забили. Да, конечно, преимущество большое было у . Понятно это. Потому что у нас вышло много молодежи.

В целом что можно говорить, когда ты 1:4 проигрываешь? Ребята старались, бились. И там до третьего мяча не было понятно, что как будет.

Исполнительское мастерство? Если есть Кордоба [у соперника], который за все цепляется. Посмотрите, там выбив идет. Пять футболистов наших, он один. Он принимает, цепляет, отдает, потом сам забивает два. Исполнительское мастерство никто не отменял.

А так… Мы забываем эту часть сезона. И мне кажется, что это надо оставить. Как‑то от этого отойти. И готовиться к новому сезону.

Я не сомневаюсь, конечно же, что будет усиление. Конечно же, без этого тяжело будет что‑то как‑то конструктивно работать. И постараемся усилиться. И я не сомневаюсь, что мы будет точно так же вот кричать. И не один раз!

– Над чем в первую очередь надо поработать в большую паузу? И какие точки нуждаются в конкретном усилении?

– Мы это обсудим. Еще не садились и не обсуждали это конкретно с руководителями. Думаю, в ближайшее время все это будет ясно. Кто‑то пойдет, наверное, в другое место. Кого‑то мы, наоборот, позовем. В ближайшее время все будет понятно, – сказал .

вылетели из Кубка России, в Мир команда идет на предпоследнем, 15‑м месте, набрав 12 очков после 17 туров.

У «Химок» 1 победа в 15 матчах при Гогниеве. Сегодня проиграли «Краснодару» в Кубке