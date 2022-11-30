Нуну Мендеш из-за травмы бедра может пропустить остаток ЧМ. Из-за схожей проблемы защитник Португалии 3 недели не играл за «ПСЖ»

Защитник Нуну Мендеш может пропустить оставшиеся матчи сборной на .

По данным L’Equipe, травма бедра, которую он получил во время игры с Уругваем (2:0), схожа с той, что у него была в , когда он выбыл на три недели.

Сегодня Мендеш пропустил тренировку португальцев перед матчем с Южной Кореей, который пройдет 2 декабря.

Ожидается, что будущее Мендеша прояснится уже сегодня.

В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел 12 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.