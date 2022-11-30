Роналду тренировался индивидуально. Португалия сыграет с Южной Кореей 2 декабря
Нападающий Криштиану Роналду индивидуально готовился к матчу с Южной Кореей.
Как передает A Bola, сегодня 37-летний форвард не участвовал в занятии общей группы сборной Португалии. Он самостоятельно работал в зале.
Подчеркивается, что это не связано с проблемами со здоровьем.
Португалия обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. 2 декабря она проведет последний матч на групповом этапе.
Криштиану забил 1 гол в 2 матчах на турнире – с пенальти в ворота Ганы (3:2).
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