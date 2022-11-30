Почеттино о Месси: «Все в футболе хотят увидеть, как он поднимет трофей ЧМ-2022. Аргентина и Англия в финале – было бы потрясающе»

считает, что весь футбольный мир желает Лионелю Месси победы на .

«Чувствую, что все футбольные люди хотят увидеть, как Месси поднимет трофей. Футбол должен вознаградить Лионеля, дав ему трофей.

Нужно подождать и надеяться, что у сборной все будет хорошо. Как и для , конечно.

Почему бы не выйти в финал? Аргентина – Англия в финале – было бы потрясающе. У англичан все складывается хорошо», – сказал бывший главный тренер «ПСЖ».