Почеттино о Месси: «Все в футболе хотят увидеть, как он поднимет трофей ЧМ-2022. Аргентина и Англия в финале – было бы потрясающе»

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Маурисио Почеттино считает, что весь футбольный мир желает Лионелю Месси победы на ЧМ-2022.

«Чувствую, что все футбольные люди хотят увидеть, как Месси поднимет трофей. Футбол должен вознаградить Лионеля, дав ему трофей.

Нужно подождать и надеяться, что у сборной Аргентины все будет хорошо. Как и для Англии, конечно.

Почему бы не выйти в финал? Аргентина – Англия в финале – было бы потрясающе. У англичан все складывается хорошо», – сказал бывший главный тренер «ПСЖ».

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