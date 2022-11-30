Почеттино о Месси: «Все в футболе хотят увидеть, как он поднимет трофей ЧМ-2022. Аргентина и Англия в финале – было бы потрясающе»
Маурисио Почеттино считает, что весь футбольный мир желает Лионелю Месси победы на ЧМ-2022.
«Чувствую, что все футбольные люди хотят увидеть, как Месси поднимет трофей. Футбол должен вознаградить Лионеля, дав ему трофей.
Нужно подождать и надеяться, что у сборной Аргентины все будет хорошо. Как и для Англии, конечно.
Почему бы не выйти в финал? Аргентина – Англия в финале – было бы потрясающе. У англичан все складывается хорошо», – сказал бывший главный тренер «ПСЖ».
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