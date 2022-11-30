Фигурист Семененко: «Хочется, чтобы Месси взял ЧМ-2022. Он был максимально близок в 2014-м»

Фигурист Евгений Семененко заявил о поддержке форварда на .

– На чемпионате мира по футболу у тебя есть фаворит?

– Болею за Аргентину. Хочется, чтобы Лионель Месси взял такой крупный турнир, что ему не удалось в 2014 году. Тогда он был максимально близок, но не получилось.

А вообще, я за красивый футбол. Прикольно, что все-таки случаются неожиданные исходы матчей. Аргентина – – это было максимально неожиданно. Германия – Япония… Ну кто думал, что Япония Германию обыграет?

– Расстроился, что проиграла?

– Хотелось бы, чтобы, конечно, выиграли. Но был рад за Японию. Люблю эту страну, молодцы парни, – сказал победитель финала Кубка России 2021 года.