Евгений Семененко: «Знаю, что некоторые говорят о моих выездах. Я просто вдохновился выездом Ханю на командном чемпионате мира-2021»

Российский фигурист рассказал, почему он «клюет» на выездах с прыжков.

– Болельщики пишут, что ты чуть-чуть «клюешь» на выездах. Можешь технически объяснить, из-за чего это происходит?

– Знаю, что некоторые говорят о моих выездах. Я просто вдохновился выездом Юдзуру Ханю на командном чемпионате мира-2021. Я видел это своими глазами и подумал – это классно, ха-ха! И иногда бывает, что если чуть-чуть вперед иду, то пытаюсь повторить, но не получается. Согласись, то спасение было классным?

Если серьезно, то мы работаем над этим, становится лучше, результат виден. Но иногда делаю эту «фишечку», – сказал Семененко со смехом.