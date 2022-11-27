Канада — Марокко: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете F на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Канады и Марокко. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Тумама» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Канада – Марокко

Во сколько матч Канада – Марокко

Стали известны стартовые составы команд.

Канада: Борян – Адекугбе, Витория, Миллер, Джонстон – Осорио, Кэй, Хойлетт – Ларин, Бьюкенен, Дэвис.

Марокко: Буну – Хакими, Саисс, Агерд, Мазрауи – Амрабат, Сабири, Унаи, Зиеш, Буфаль – Эн-Несири.

Помимо этих двух сборных, в группе F выступают национальные команды Хорватии и Бельгии, которые сыграют в параллельном матче.