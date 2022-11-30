Где смотреть сборная Канады – Сборная Марокко, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 1 декабря
В четверг, 1 декабря, сыграют сборная Канады и сборная Марокко в группе F Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Канада – Марокко
- Игра пройдет на стадионе «Al Thumama Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Страна и Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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