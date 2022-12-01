Канада — Марокко, 01.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборная Канады понравилась всем без исключения специалистам и болельщикам. Никто не ожидал от команды Джона Хердмана такой прыти. Да и об этом тренере мало кто знал до Чемпионата мира. Все осознавали, что у канадцев есть квалифицированные игроки, некоторые из которых выступают в ведущих клубах Европы, но, например, у сборной Бельгии большинство игроков выступают в ведущих европейских командах, а на поле разница была практически незаметна. Тем обиднее осознавать болельщикам, что на данный момент по забитым и пропущенным мячам, набранным очкам она худшая сборная Чемпионата мира наряду с хозяевами. Сборной Марокко тоже мало кто прочил возможность выйти в плей-офф, а между тем им в этом матче достаточно сыграть вничью, и они повторят достижение Чемпионата мира 1986 года. Тогда тоже мало кто на них ставил, а они оказались в ⅛ финала. Матч между сборными Канады и Марокко состоится 1 декабря ноября на стадионе «Эль-Тумама» в столице Катара Дохе, начало в 18:00 по московскому времени.

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Сборная Канады

Канадцы всего второй раз принимают участие в Чемпионате мира по футболу, и с тем, что было в 1986 году есть большая разница. Тогда они тоже были аутсайдерами группы изначально, поскольку играть им пришлось со сборными СССР, Франции и Венгрии. Но они в каждом из этих матчей выглядели достойно и не пропускали более двух мячей. Правда, и не забили ни одного, это историческое достижение случилось только спустя 26 лет в Катаре. В первом матче канадцы просто смяли бельгийцев, которые были абсолютно не похожи на себя. До первенства многие рассуждали о том, что Бельгия уже не та, но только в матче с канадцами стало понятно, насколько не та. Кленовым листьям просто не хватило опыта, свои шансы они не использовали, а бельгийцам позволили забить. Того самого опыта, например, который был у хорватов во втором матче. Сборная Канады уже на первых минутах смогла открыть счет, но затем позволила хорватской команде слишком многое. В результате разгром 1 : 4, хотя счет явно не отражает происходившее на поле. Теперь Канада просто может хлопнуть дверью.

Факты и цифры

Сборная Канады лишь второй раз участвует в финальной стадии Чемпионата мира по футболу

Альфонсо Дэвис стал автором первого года сборной Канады на чемпионатах мира

В рейтинге ФИФА команда находится на 41 позиции

Сборная Марокко

От марокканцев тоже не ожидали такой игры и такого настроя. В первом матче они ничего не позволили сделать хорватам. Более того, на некоторых отрезках того поединка они выглядели куда более интересно опытной команды Златко Далича. Ничью Атласские львы, безусловно заслужили. Казалось, что во втором матче их соперник сборная Бельгии вспомнит, что именно ее несколько лет назад называли одной из самых перспективных команд и сомнет оборону африканцев. Как бы не так, сборная Марокко и в этом матче выглядела интереснее. С одной стороны, чему удивляться, когда в команде есть такие мастера как Ашраф Хакими и Хаким Зиеш. С другой стороны, этих мастеров нужно правильно использовать в командной игре, что пока отлично удается главному тренеру Валиду Реграги, о котором тоже мало что известно за пределами африканского континента. Теперь можно подумать и о выходе в ⅛ финала, но на пути канадцы, которые наверняка захотят запомниться не только хорошей игрой, но и хоть каким-то результатом.

Факты и цифры

Высшее достижение сборной Марокко на чемпионатах мира — выход из группы в 1986 году в Мексике

В 1976 году команда Марокко выиграла Кубок африканских наций, став чемпионом континента

В рейтинге ФИФА команда занимает 22-ю позицию

Прогноз на матч Канада – Марокко

Очень часто бывает, что когда одной команде ничего уже не нужно, а другой требуется результат, то выигрывают первые. Они действуют более раскрепощенно. Тут для сборной Марокко будет многое зависеть от работы тренерского штаба и психологии. После двух туров они показали, что в матчах с теми же соперниками они сильнее сборной Канады, но теперь нужно доказать это на поле. Более того, марокканцам достаточно сыграть вничью.

Разрыв в коэффициентах не очень большой. Пусть команде Марокко нужно больше от этого матча, но и Канада показала свою силу. «Лига Ставок» предлагает на победу сборной Канады коэффициент 3,70, на выигрыш команды Марокко — 2,08, коэффициент на ничью — 3,50. Матч будет очень сложным для марокканцев, но одно очко они завоюют.

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