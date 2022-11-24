ЧМ 2022: Канада — Марокко прямая трансляция

Сборной Марокко, главное, не перегореть. Они находятся в шаге от выхода в ⅛ финала и, самое главное, все зависит от них самих. Африканскую команду даже устроит ничья, а так понравившиеся всем канадцы наверняка захотят громко хлопнуть дверью. Матч между сборными Канады и Марокко состоится 1 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в столице Катара Дохе, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч! Страна» в 17:00.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Канада — Марокко на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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