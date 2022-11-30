Рэшфорд о выходе Англии в плей-офф ЧМ: «У нас огромные амбиции. Можем играть еще лучше»

оценил разгром (3:0) и выход сборной Англии в плей-офф .

«Мы были немного разочарованы после матча с США [0:0]. Думаю, мы могли сыграть гораздо лучше, поэтому было важно показать хорошую игру в следующем матче. В первом тайме мы классно оборонялись, нужно было лишь реализовывать моменты и убить игру пораньше.

Я рад, что мы вышли в следующий раунд, у нас огромные амбиции. Думаю, мы можем играть еще лучше», – сказал форвард сборной , сделавший дубль в этом матче.

Англия и США – в плей-офф, Иран остался в одном голе от 1/8 финала. Итоги группы В