Шнякин ответил на предложение читать художественную литературу: «Только что сказал «скарб» – встретил непонимание». Дмитрий общался с юзерами Sports.ru и работал на игре Уэльс – Англия

ответил на совет читать художественную литературу.

Ранее комментатор ответил на критику со стороны зрителей в комментариях на .ru.

– Дмитрий, очень приятно, что вы лично появляетесь в комментариях и принимаете критику. Это выдает в вас думающего человека, что очень важно в наше непростое время.

Позвольте совет рядового обывателя: читайте побольше мировой художественной литературы для расширения словарного запаса и кругозора, и – самое главное – образности мышления.

Ваши комментарии интересно слушать в начале первого и начале второго тайма, пока хватает вашего запала и драйва. Потом вы становитесь немного однообразным, монотонным и, простите, скучным. Всяческих вам профессиональных успехов, – обратился к комментатору пользователь сайта.

– Спасибо за мнение и за совет! Кстати, это тоже интересная тема. Как только употребляю, возможно, не самое популярное (забытое, редкое) слово, сразу прилетает.

Например, только что сказал «скарб» – и сразу встретил непонимание, – написал Шнякин во время прямого эфира матча ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Англии (0:3). Он комментировал эту игру в эфире каналов «Матч! Футбол 1» и «Матч! Страна».