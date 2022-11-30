Шнякин ответил на предложение читать художественную литературу: «Только что сказал «скарб» – встретил непонимание». Дмитрий общался с юзерами Sports.ru и работал на игре Уэльс – Англия

Теги телевидение Sports.ru Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин ответил на совет читать художественную литературу. 

Ранее комментатор «Матч ТВ» ответил на критику со стороны зрителей в комментариях на Sports.ru.

– Дмитрий, очень приятно, что вы лично появляетесь в комментариях и принимаете критику. Это выдает в вас думающего человека, что очень важно в наше непростое время.

Позвольте совет рядового обывателя: читайте побольше мировой художественной литературы для расширения словарного запаса и кругозора, и – самое главное – образности мышления.

Ваши комментарии интересно слушать в начале первого и начале второго тайма, пока хватает вашего запала и драйва. Потом вы становитесь немного однообразным, монотонным и, простите, скучным. Всяческих вам профессиональных успехов, – обратился к комментатору пользователь сайта.

– Спасибо за мнение и за совет! Кстати, это тоже интересная тема. Как только употребляю, возможно, не самое популярное (забытое, редкое) слово, сразу прилетает.

Например, только что сказал «скарб» – и сразу встретил непонимание, – написал Шнякин во время прямого эфира матча ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Англии (0:3). Он комментировал эту игру в эфире каналов «Матч! Футбол 1» и «Матч! Страна».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные