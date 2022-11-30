ЧМ-2022: все результаты десятого игрового дня
На ЧМ-2022 завершился девятый игровой день.
29 ноября в Катаре прошли четыре матча 3-го тура группового этапа.
Группа А
Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»
Нидерланды – Катар – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гакпо (26), 2:0 – де Йонг (49).
Доха, стадион «Халифа»
Голы: 0:1 – Сарр (44, пенальти), 1:1 – Кайседо (67), 1:2 – Кулибали (70).
Группа В
Эр-Райян, стадион «Ахмед бин Али»
Голы: 0:1 – Рэшфорд (50), 0:2 – Фоден (52), 0:3 – Рэшфорд (68).
Доха, стадион «Аль-Тумама»
Гол: 0:1 – Пулишич (38).
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