ЧМ-2022: все результаты десятого игрового дня

На ЧМ-2022 завершился девятый игровой день.

29 ноября в Катаре прошли четыре матча 3-го тура группового этапа.

Группа А

Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»

Нидерланды – Катар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гакпо (26), 2:0 – де Йонг (49).

Доха, стадион «Халифа»

– – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сарр (44, пенальти), 1:1 – Кайседо (67), 1:2 – Кулибали (70).

Группа В

Эр-Райян, стадион «Ахмед бин Али»

– – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Рэшфорд (50), 0:2 – Фоден (52), 0:3 – Рэшфорд (68).

Доха, стадион «Аль-Тумама»

– – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пулишич (38).