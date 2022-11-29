Директор «Барсы» о возможном уходе Бускетса: «Ответы появятся, когда Серджи вернется с ЧМ. Клуб должен планировать будущее»

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Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о будущем Серджи Бускетса

«Когда он вернется с чемпионата мира, очевидно, появятся ответы, потому что клуб также должен планировать будущее», – сказал Йорди Кройфф TV3. 

Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что со следующего сезона 34-летний футболист будет играть за «Интер» Майами. 

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