Директор «Барсы» о возможном уходе Бускетса: «Ответы появятся, когда Серджи вернется с ЧМ. Клуб должен планировать будущее»

Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о будущем .

«Когда он вернется с чемпионата мира, очевидно, появятся ответы, потому что клуб также должен планировать будущее», – сказал Йорди Кройфф TV3.

Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что со следующего сезона 34-летний футболист будет играть за «Интер» Майами.