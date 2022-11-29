Кулибали и Сенегал посвятили выход в плей-офф ЧМ экс-хавбеку сборной. Папа Буба Диоп, забивший Франции в 2002-м, умер 2 года назад

Сенегал посвятил победу и выход в плей-офф своему бывшему полузащитнику.

Африканская сборная победила Эквадор (2:1) в 3-м туре группового этапа и вышла в 1/8 финала турнира.

Сегодня годовщина смерти бывшего футболиста сборной Сенегала – Папа Буба Диоп умер 29 ноября 2020 после продолжительной болезни.

После игры сенегальцы показали баннер с изображением экс-футболиста с надписью «Настоящий лев никогда не умирает». У команды Сенегала прозвище – Львы Теранги.

«Это особенный день для сенегальцев. Сегодня годовщина его смерти. Мы действительно хотели сделать что-то большое для него сегодня.

– это наше детство, он был всем для сенегальского футбола. Он стал для нас большой потерей. Это для него.

Это большая честь, у меня на повязке его номер», – сказал в интервью beIN sports капитан Сенегала и защитник , забивший первый гол за сборную, который и стал победным в матче.

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Папа Буба Диоп стал известен после победного гола в ворота сборной Франции (на тот момент – действующего чемпиона мира) в матче открытия ЧМ-2002. За Сенегал он провел суммарно 63 игры и забил 11 мячей.

На клубном уровне хавбек выступал за «Ланс», «Фулхэм», «Портсмут», «Вест Хэм», АЕК и другие команды. Он завершил карьеру в 2013 году.

Нидерланды и Сенегал – в плей-офф, Эквадору – респект и до свидания! Итоги группы А