Замгендиректора «Химок»: «Поддержу Иран в матче с США. Противостояние двух суперсистем и столкновение непримиримых партнеров»

В «Химках» будут болеть за Иран в матче с США на .

Сегодня команды сыграют в рамках 3-го тура группового этапа. Иранцы набрали 3 очка и занимают второе место в группе B, США имеют 2 балла и идут третьими.

– Конечно, буду смотреть матч Иран – США и поддержу Иран. Даже ничья устроит иранцев в этом матче (только в случае, если Уэльс не победит Англию – прим.).

– Даст ли Иран бой США?

– Этот матч – главный символический продукт, потому что здесь есть политический смысл, противостояние двух суперсистем.

Спортивный смысл тоже есть. Это и столкновение двух непримиримых партнеров, – сказал заместитель генерального директора по развитию «Химок» Алексей Кыласов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Перед матчем Иран – США скандалы везде – даже вокруг гимна и флага. Что и почему задевает власти Ирана?