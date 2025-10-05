  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о 5:3 «Локо» и «Динамо»: «Космическая игра, безумные скорости, но парад ошибок в обороне — просто дичь»
1

Радимов о 5:3 «Локо» и «Динамо»: «Космическая игра, безумные скорости, но парад ошибок в обороне — просто дичь»

Владислав Радимов отметил проблемы в обороне у «Динамо» и «Локомотива».

В субботу в 11-м туре Мир РПЛ красно-зеленые обыграли бело-голубых со счетом 5:3.

«Болельщикам должна была понравиться эта космическая игра. Безумные скорости, огромная интенсивность футбола. Однако парад ошибок обеих команд в обороне — это, как говорит мой ребенок, просто дичь. Здесь это слово подходит как нельзя лучше. 

Динамовцы пытались несколько раз переломить ход игры, но с таким количеством ошибок в защите они далеко не уйдут», — сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoВладислав Радимов
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Динамо» при Карпине ни одной победы над командами из топ-8 РПЛ в семи матчах
73вчера, 21:09
Карпин о 3:5 с «Локомотивом»: «Счет не отражает то, что происходило на поле, особенно в 1-м тайме. Играй «Динамо» и во 2-м так же, был бы иной результат»
32вчера, 20:16
Мостовой о 5:3 в игре «Локо» и «Динамо»: «Получился настоящий футбольный экстаз! Такой матч лишний раз подтверждает мои слова, футбол – не наука»
11вчера, 20:04
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» сыграет с «Дженоа», «Рома» в гостях у «Фиорентины»
3118 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Балтика» сыграет с «Динамо» Махачкала
1327сегодня, 04:13
«Локомотив» обыграл «Динамо» в дерби с 8 голами, Сперцяна обвиняют в расизме, «Челси» одолел «Ливерпуль», победы «МЮ», «Реала» и «Арсенала» и другие новости
2сегодня, 04:05
😎 Спортс“ открывает вакансию дизайнера соцсетей
86сегодня, 03:50
Хавбек «Вильярреала» Комесанья о пенальти «Реала»: «Винисиус сам заваливается обеими ногами. На «Бернабеу» и без того трудно победить, а с таким судейством – тем более»
10сегодня, 03:22
МЛС. Три ассиста Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи проиграл 0:3 «Миннесоте», «Атланта» Миранчука встретится с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
22сегодня, 02:51
Писарев считает, что Аршавин талантливее Глушенкова: «Андрей подтвердил качество в Европе. Пусть недолго, но поиграл в «Арсенале»
12сегодня, 02:49
Месси сделал 3 ассиста в матче с «Нью-Инглэнд». У форварда «Интер Майами» 24+14 в 26 играх сезона МЛС
28сегодня, 01:47
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
вчера, 22:30Тесты и игры
Слот впервые проиграл три матча подряд в качестве тренера
42вчера, 22:04
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА принимает «Шинник», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
414 минут назадLive
Юлманд о 2:0 с «Унионом»: «Байер» сделал очередной шаг вперед. Вышедшие на замену игроки показали мастерство»
24 минуты назад
«Брентфорд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
39 минут назад
ЦСКА – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
4сегодня, 04:07
«Челестини — лучший трансфер лета, но беда ЦСКА в атаке: нет форварда и игроков первой линии нужного уровня». Непомнящий об армейцах
2сегодня, 03:39
«Сочи» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 14:15
сегодня, 03:34
«Оренбург» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 12:00
4сегодня, 02:59
Компани о 3:0 с «Айнтрахтом»: «Очень хорошая игра против соперника, которого «Бавария» уважает. Мы прибавляли по ходу матча»
2сегодня, 02:34
Кордоба после 2:0 с «Ахматом»: «Многие начали говорить, что «Краснодар» уже не борется за чемпионство. Мы вернулись»
2сегодня, 02:18
Ндонг не намерен покидать «Ахмат» из-за расового конфликта со Сперцяном: «Я профессионал, но удивлен, что такие слова говорит капитан соперника»
7сегодня, 02:03