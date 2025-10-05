Радимов о 5:3 «Локо» и «Динамо»: «Космическая игра, безумные скорости, но парад ошибок в обороне — просто дичь»

Владислав Радимов отметил проблемы в обороне у «Динамо» и «Локомотива».

В субботу в 11-м туре Мир РПЛ красно-зеленые обыграли бело-голубых со счетом 5:3.

«Болельщикам должна была понравиться эта космическая игра. Безумные скорости, огромная интенсивность футбола. Однако парад ошибок обеих команд в обороне — это, как говорит мой ребенок, просто дичь. Здесь это слово подходит как нельзя лучше.

Динамовцы пытались несколько раз переломить ход игры, но с таким количеством ошибок в защите они далеко не уйдут», — сказал бывший футболист сборной России.