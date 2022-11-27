Австралия — Дания: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете D на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Австралии и Дании. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Австралия – Дания

Во сколько матч Австралия – Дания

Стали известны стартовые составы команд.

Австралия: Райан – Дегенек, Суттар, Роулз, Бехич – Муй, Ирвайн, Макгри – Лекки, Дьюк, Гудвин.

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кристенсен, Андерсен, Мэле – Эриксен, Хейбьерг, Йенсен – Линдстрем, Брэйтуэйт, Ольсен.

Помимо этих двух сборных, в группе D выступают национальные команды Туниса и Франции, которые сыграют в параллельном матче.