Австралия — Дания: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022
В матче третьего тура группового этапа в квартете D на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Австралии и Дании. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
Где смотреть матч Австралия – Дания
Во сколько матч Австралия – Дания
Стали известны стартовые составы команд.
Австралия: Райан – Дегенек, Суттар, Роулз, Бехич – Муй, Ирвайн, Макгри – Лекки, Дьюк, Гудвин.
Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кристенсен, Андерсен, Мэле – Эриксен, Хейбьерг, Йенсен – Линдстрем, Брэйтуэйт, Ольсен.
Помимо этих двух сборных, в группе D выступают национальные команды Туниса и Франции, которые сыграют в параллельном матче.
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