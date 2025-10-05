Медведева посетила матч «Динамо» с «Локомотивом»: «Одна жизнь – одна команда💙🤍»
Евгения Медведева посетила матч «Динамо» с «Локомотивом».
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сходила на матч 11-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Локомотив» (3:5).
«Одна жизнь – одна команда💙🤍», – написала Медведева и опубликовала свою фотографию с «ВТБ Арены».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
