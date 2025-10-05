Медведева посетила матч «Динамо» с «Локомотивом»: «Одна жизнь – одна команда💙🤍»

Евгения Медведева посетила матч «Динамо» с «Локомотивом».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сходила на матч 11-го тура Мир РПЛ «Динамо » – «Локомотив » (3:5).

«Одна жизнь – одна команда💙🤍», – написала Медведева и опубликовала свою фотографию с «ВТБ Арены ».

Фото: instagram.com/jmedvedevaj