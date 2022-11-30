Австралия — Дания, 30.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

В матче Австралия — Дания может определиться второй участник плей-офф Чемпионата мира от группы D. В квартете Франция уже обеспечила выход в 1/8 финала. На вторую путевку претендуют все три оставшиеся сборные. Команды сыграют в Эль-Вакре на поле стадиона «Эль-Джануб». Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Обе победы устроит только победа. Ничья устроит Австралию, при условии, что Франция не проиграет Тунису.

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Австралийцы были аутсайдерами в каждой из встреч на Чемпионате мира по футболу. В игре с Францией гости с «Зеленого континента» забили первыми, но не удержали преимущество в счете и пропустили четыре мяча. Во втором туре австралийцам хватило одного гола, чтобы забрать три очка в матче с Тунисом. Для австралийцев победа стала первой в семи последних играх в рамках ЧМ.

К третьему туру Австралия подошла на втором месте в группе с 3 очками. Разница голов 2:4. Для гарантированного выхода в плей-офф необходимо побеждать Данию. При определенных раскладах подойдет и ничья. Если Франция не проиграет Тунису, то ничья выводит Австралию в 1/8 финала. В случае победы Туниса и ничей Австралии дальше идут африканцы, так как у них будет лучше разница голов. Это первый критерий оценки при равенстве очков.

Факты и цифры:

Австралия не побеждала на ЧМ 2014 и 2018;

Австралия выиграла 1 из и 2 из 10 матчей на ЧМ;

Австралия забивает в 5 из 6 матчей;

Австралия пропускает в 9 из 10 матчей на ЧМ.

В лазарете команды защитник Натаниел Аткинсон. У футболиста травма лодыжки и он рискует пропустить матч.

Дания без побед на текущем Чемпионате мира. В первом туре датчане сыграли вничью 0:0 с Тунисом. Африканцы местами смотрелись сильнее полуфиналиста последнего Евро. Во втором туре Дании противостояла Франция, которую датчане дважды обыграли в Лиге Наций. Чемпионы мира выиграли на классе, вырвав победу в концовке. Первый тайм завершился без голов. Во втором счет открыл Мбаппе. Французы вели в счете 7 минут. Дания удачно разыграла угловой и Кристенсен отправил мяч в сетку ворот трехцветных. На 4 минуты до конца основного времени дубль оформил Мбаппе и принес Франции победу.

У Дании одно очко на турнире и третье место в группе D. Скандинавы не потеряла шансы на выход из группы. Скандинавов устроит только победа, но даже она не гарантирует второе место. Если Тунис обыграет Францию, то будет смотреться разница голов. Пока у команд равенство -1, а Дания выше за счет 1 гола. Датчанам важно побеждать крупнее, чем Тунис.

Факты и цифры:

Дания не побеждает на ЧМ в пяти матчах: поражение и четыре ничьи;

Дания пропускает в 7 из 10 матчей;

Дания выиграла 2 из 10 матчей на ЧМ;

Дания забивает в 8 из 10 официальных матчей.

По итогам первого матча в группе Дания потеряла полузащитника Томаса Дилэйни. Остальные готовы сыграть в решающей встрече турнира.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Австралия — Дания

Австралийцы проведут третий матч на турнире в статусе аутсайдера. Дания фаворит матча и изначально рассматривалась как команда, которая займет второе место в квартете. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность матча.

Букмекерская контора Победа Австралии Ничья Победа Дании ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 6,35 4,30 1,54 1,93 1,93 Winline 6,60 4,30 1,52 1,94 1,90 Мелбет 6,25 4,24 1,52 1,90 1,90 BetBoom 7,50 4,30 1,51 1,89 1,95 Leon 6,80 4,17 1,51 1,91 1,92 Pari 6,90 4,20 1,50 1,90 1,92 Fonbet 6,90 4,20 1,50 1,90 1,92 Лига Ставок 6,40 4,30 1,54 1,91 1,87 Олимпбет 6,55 4,37 1,52 1,94 1,89 Марафон 6,60 4,30 1,52 1,93 1,93

На международной арене команды встречались четыре раза, включая Чемпионат мира в России. В товарищеских матчах у Дании две победы 2:0 и 3:1, Австралия победила 1:0. В 2018 году сборные играли на групповой стадии и матч завершился вничью 1:1. За Австралию забил Единак, у датчан отличился Эриксен.

На Евро-2020 Дания решила задачу по выходу из группы в последнем туре групповой стадии. Датчане за последние пять лет заметно прибавили в классе. В топовых чемпионатах все больше игроков из Дании. Австралийцы ниже классом и не сумеют оказать достойного сопротивления. Ставка на матч: победа Дании с форой -1,5 с коэффициентом 2,45 по линии букмекерской конторы «Фонбет».

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