Во сколько играют Сборная Австралии – Сборная Дании, ЧМ-2022, 30 ноября, время начала матча
В среду, 30 ноября, сыграют сборная Австралии и сборная Дании в группе D Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Где смотреть матч Австралия – Дания
- Игра пройдет на стадионе «Al Janoub Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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