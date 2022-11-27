ЧМ 2022: Тунис — Франция прямая трансляция

Подопечные Дидье Дешама могут рассматривать этот матч в качестве подготовки к ⅛ финала, куда после двух побед сборная Франции вышла с первого места. Тунису, чтобы попадать в плей-офф, нужно обязательно выигрывать, причем лучше с солидным преимуществом. Матч между сборными Туниса и Франции состоится 30 ноября на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч! Страна» в 17:00.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Тунис — Франция на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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