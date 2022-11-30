Тунис — Франция, 30.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

После второго утра в группе D сборная Туниса поставила себя в крайне затруднительное положение. Достойно сыграв в первом матче с командой Дании, затем они проиграли сборной Австралии. Одно очко перед последним матчем и встречей с чемпионами мира французами перспектива так себе. А команда Дидье Дешама после двух туров обеспечила себе участие в плей-офф и может позволить себе провести ротацию состава перед матчем ⅛ финала. В этом может быть шанс африканской сборной. Они должны показать свой максимум, и сотворить еще одну сенсацию Чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч между сборными Катара и Сенегала пройдет 30 ноября на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Сборная Туниса

Изначально самой слабой командой в группе D представлялась сборная Австралии, и их матч с командой Франции показал, что, возможно, так оно и есть. В свою очередь сборная Туниса провела отличный поединок с датчанами, полностью их засушила и взяла одно очко. Да, может быть, футбол подопечные главного тренера Джалила Кадри показали не зрелищный, но кто бы об этом вспомнил, в случае победы тунисцев над австралийцами. Но во втором матче все пошло не так. Команда Австралии смогла в первом тайме открыть счет и затем сдержала все атаки команды Туниса. В итоге к последнему туру африканская сборная подошла с одним очком и разницей забитых и пропущенных мячей минус один, и она лучше, чем у той же Австралии. Можно помечтать о победе над французами и ждать, что датчане не смогут выиграть у Австралии с большим преимуществом, или же параллельный матч вообще завершится вничью. В противном случае Тунис станет еще одной командой, покинувшей мировое первенство.

Факты и цифры

Сборная Туниса шестой раз принимает участие в чемпионатах мира по футболу и до сих пор ни разу не выходила из группы

В 2014 году сборная Туниса выиграла Кубок африканский наций, это ее наивысшее достижение

В рейтинге ФИФА команда занимает 30 строку

Лучший бомбардир команды Иссам Джемаа с 36-ю забитыми мячами

Сборная Франции

Команда Дидье Дешама приехала защищать свой титул и групповой этап рассматривает как промежуточный. Несмотря на обилие травм в команде накануне Чемпионата мира, чего только стоит отсутствие Карима Бензема, команда уверенно выиграла два матча и обеспечила себе выход в плей-офф. При этом французы в первом матче со сборной Австралии сначала пропустили, но затем провели четыре безответных мяча в ворота соккеруз. Могли забивать больше, но свои моменты растранжирили. Второй матч с датчанами изначально рассматривался как центральный в группе, тем более, что трехцветные давно не выигрывали у скандинавов. Вполне могла получится ничья, но на два мяча Килиана Мбаппе датчане смогли ответить только одним. Уже сейчас можно порассуждать о сопернике сборной Франции в ⅛ финала, хотя в группе С слишком запутанная ситуация. Даже занимающая последнее место Мексика не лишилась шансов на выход в плей-офф. А как вам матч Франция — Аргентина? Ждем 30 ноября.

Факты и цифры

Сборная Франции дважды выигрывала Чемпионат мира по футболу

После двух туров команда уже обеспечила себе выход в ⅛ финала

Лучшими бомбардирами сборной Франции являются Тьерри Анри и Оливье Жиру — по 51 забитому мячу.

Прогноз на матч Тунис – Франция

Для Туниса все поставлено на карту в предстоящем поединке, поэтому они выйдут на поле крайне мотивированными, и если Дидье Дешам выставит не основной состав, то в матче может случиться все что угодно. Проблема в том, что даже не основной состав французов будет посильнее многих команд, приехавших на первенство мира. Поэтому максимум на что может рассчитывать сборная Туниса это ничья. В конце концов перед играми плей-офф французы не захотят показаться уязвимыми.

Данные выводы подтверждают и коэффициенты букмекеров. «Лига Ставок» предлагает на победу Франции коэффициент 1,59, на выигрыш Туниса коэффициент 6,20, на ничейный результат — 4,00. Ждем победы трехцветных с преимуществом в два мяча.

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