Южная Корея — Португалия, 02.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Южной Кореи по футболу Ставки на спорт ЧМ-2022 прогнозы на футбол Футбол

В группе H, в пятницу, 2 декабря 2022 года будет сыгран матч третьего тура, в котором сойдутся сборные Южной Кореи и Португалии. Матч состоится на арене «Городской стадион» в городе Аль-Райян, начало в 18:00 по московскому времени. 

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Южная Корея — Португалия: ставки на победу

Азиатская команда на текущем Мундиале показывает приличную игру, вот только желаемого результата пока им добиться не удалось. Но есть у них последний шанс в предстоящей встрече, чтобы попасть в плей-офф турнира, да задача не из легких, но при этом вполне реальная, тем более что Португалия уже обеспечила себе продолжение участия в турнире. Но победа корейцам еще не гарантирует выход в плей-офф, все зависит еще и от того, как сыграют их соперники по группе в лице Ганы и Португалии, расклад может быть разный. Коэффициент в БК WInline на победу Южной Кореи — 5.40, а на победу Португалии — 1.61. На ничью вы можете зарядить за приличный кэф 4.10.

Южная Корея — Португалия: ставки на форы

Корейцы в своих последних 5 сыгранных матчах не проигрывают оппонентам с разницей более чем в 1 мяч и более того они проиграли лишь однажды из этих встреч. Да и в единственной сыгранной очной битве в 2002 году корейцы взяли вверх над Португалией (1:0). А португальцы побеждают в трех матчах кряду и показывают прекрасную атакующую игру. В БК Winline смотрится очень перспективным событие Ф1 (+1,5), вы можете на него зарядить за неплохой коэффициент 1.46. Но при этом неплохая ставка смотрится и на Ф2 (-1), с подстраховкой на то что если Португалия победит с разницей в 1 мяч, а вы уверены что они выиграют в 2 и более, на это дают кэф 2.03.

Южная Корея — Португалия: ставки на тоталы

Корейской сборной обязательно нужно забивать, чтобы претендовать на победу в этой встрече, поэтому они полетят вперед и будут стараться всей командой играть в атакующий футбол. Это повлечет за собой много открытых зон, и в Португалия будет часто убегать в контратаки, которые принесут свои плоды, поэтому вероятнее всего мы увидим зрелищный матч и много забитых голов. Можно сделать ставку на Тотал Больше 2,5 голов (ТБ 2,5) в БК WInline за приличный кэф 1.87.

Коэффициенты букмекеров на матч Южная Корея — Португалия

 

Ставки

П1

Х

П2

Ф1 (+1,5)

Ф2(-1)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5) 

Fonbet

5,10

4,20

1,62

1,48

2,05

1,88

1,95

1ХСтавка

5,05

4,36

1,67

1,46

2,12

1,93

1,97

Winline

5,40

4,10

1,61

1,46

2,03

1,87

1,94

Лига Ставок

5,53

4,15

1,62

1,48

2,04

1,88

1,95

PARI

5,10

4,20

1,62

1,48

2,05

1,88

1,95

Olimpbet

5,53

4,15

1,62

1,48

2,04

1,88

1,95

Марафон

5,00

4,30

1,64

1,46

2,12

1,91

1,95

BetBoom

5,17

4,27

1,64

1,45

2,12

1,90

1,96

Мелбет

5,20

4,30

1,65

1,44

2,11

1,89

1,95

LEON

5,10

4,22

1,62

1,49

2,06

1,90

1,93

СпортБет

5,18

4,26

1,64

1,50

2,06

1,89

1,96

Pin-Up

5,20

4,30

1,65

1,44

2,11

1,89

1,95

Zenit

5,20

4,30

1,67

1,47

2,13

1,90

2,00

1Win

4,94

4,27

1,66

1,46

2,07

1,89

1,92

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные