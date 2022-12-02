Южная Корея — Португалия, 02.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

В группе H, в пятницу, 2 декабря 2022 года будет сыгран матч третьего тура, в котором сойдутся сборные Южной Кореи и Португалии. Матч состоится на арене «Городской стадион» в городе Аль-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Южная Корея — Португалия: ставки на победу

Азиатская команда на текущем Мундиале показывает приличную игру, вот только желаемого результата пока им добиться не удалось. Но есть у них последний шанс в предстоящей встрече, чтобы попасть в плей-офф турнира, да задача не из легких, но при этом вполне реальная, тем более что Португалия уже обеспечила себе продолжение участия в турнире. Но победа корейцам еще не гарантирует выход в плей-офф, все зависит еще и от того, как сыграют их соперники по группе в лице Ганы и Португалии, расклад может быть разный. Коэффициент в БК WInline на победу Южной Кореи — 5.40, а на победу Португалии — 1.61. На ничью вы можете зарядить за приличный кэф 4.10.

Южная Корея — Португалия: ставки на форы

Корейцы в своих последних 5 сыгранных матчах не проигрывают оппонентам с разницей более чем в 1 мяч и более того они проиграли лишь однажды из этих встреч. Да и в единственной сыгранной очной битве в 2002 году корейцы взяли вверх над Португалией (1:0). А португальцы побеждают в трех матчах кряду и показывают прекрасную атакующую игру. В БК Winline смотрится очень перспективным событие Ф1 (+1,5), вы можете на него зарядить за неплохой коэффициент 1.46. Но при этом неплохая ставка смотрится и на Ф2 (-1), с подстраховкой на то что если Португалия победит с разницей в 1 мяч, а вы уверены что они выиграют в 2 и более, на это дают кэф 2.03.

Южная Корея — Португалия: ставки на тоталы

Корейской сборной обязательно нужно забивать, чтобы претендовать на победу в этой встрече, поэтому они полетят вперед и будут стараться всей командой играть в атакующий футбол. Это повлечет за собой много открытых зон, и в Португалия будет часто убегать в контратаки, которые принесут свои плоды, поэтому вероятнее всего мы увидим зрелищный матч и много забитых голов. Можно сделать ставку на Тотал Больше 2,5 голов (ТБ 2,5) в БК WInline за приличный кэф 1.87.

Коэффициенты букмекеров на матч Южная Корея — Португалия