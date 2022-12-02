Южная Корея — Португалия, 02.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Португальский тренер Паулу Бенту привез в Катар очень симпатичную команду. Южнокорейская сборная всегда славилась своими скоростями и нацеленностью на атаку. Все эти качества она и продемонстрировала. Однако никуда не делись ее пробелы в игровой дисциплине. Увлекаясь атакой они, порой, забывают про оборону и пропускают мячи. И в первом матче с сборной Уругвая, и во втором со сборной Ганы южнокорейцы могли рассчитывать на большее, нежели одно очко. Шансы на плей-офф еще не потеряны, но для этого нужно обыгрывать команду Португалии. Сборная главного тренера Фернанду Сантуша уже обеспечила себе первое место в группе и в заключительном матче может позволить использовать резервистов, в этом шанс сборной Южной Кореи. Однако не стоит забывать про ⅛ финала, второе место в группе это игра с командой Бразилии и большая вероятность покинуть Чемпионат мира. Теоретически такое возможно, и тренерский штаб португальцев точно будет иметь это ввиду. Матч между сборными Южной Кореи и Португалии состоится 2 декабря ноября на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Команда Южной Кореи блистала у себя на континенте в 1950 годы, когда дважды выигрывала Кубок Азии. С тех пор взлет был только один — четвертое место на Чемпионате мира 2002 года, который проходил в Южной Корее и Японии. Все тогда этот успех назвали чудом, но у чуда было имя — хорошо известный российским любителям футбола Гус Хиддинк. Но не им одним был обеспечен тот успех, уж очень очевидно хозяевам помогали судьи. Вообще россияне уж точно могут позавидовать болельщикам южнокорейской сборной, ведь их команда начиная с 1986 года ни разу не пропустила мировое первенство, а в ЮАР в 2010 году вышла даже в ⅛ финала. В остальном ее удел групповой этап, и все время не хватает чуть-ч4уть. Вот и на этот раз, сыграв вничью с сильной командой Уругвая, в следующем матче корейцы умудрились уступить более слабой команде Ганы. И матч складывался в их пользу с довольно заметным преимуществом в первом тайме, но пропустили два мяча. Во втором их героически отыграли и тут же пропустили третий. В итоге и этот Чемпионат мира может закончится для Южной Кореи уже на групповой стадии.

Факты и цифры

Высшее достижение сборной Южной Кореи в чемпионатах мира — 4-е место, которое они заняли у себя на родине в 2002 году

Команда дважды выигрывала Кубок Азии в 1956 и в 1960 годах

В рейтинге ФИФА команда находится на 28 позиции

Фернанду Сантуш привез на Чемпионат мира в Катар одну из наиболее сильных своих команд за последние годы. Достаточно посмотреть на состав, и многие уже не назовут первой скрипкой только Криштиану Роналду. Его магия, безусловно, еще играет определенную роль, но у португальцев есть и другие герои. Как вам игра того же Бруну Фернандеша в матче со сборной Уругвая? Дело даже не в двух забитых мячах, а в создании опасных моментов как для себя, так и для партнеров. Что говорить, если в основу не проходит лидер нынешнего «Милана» Рафаэл Леау. Визуально португальцам пришлось сложнее в первом матче против сборной Ганы, там и выиграли с минимальным преимуществом, да и в целом первая игра Чемпионата мира накладывает свой отпечаток, не у всех игроков есть такой опыт. Было бы интересно в ⅛ финала посмотреть на матч португальцев с бразильцами, но обе сборные, скорее всего, займут первые места в своих группах и на ранней стадии плей-офф не пересекутся. Португальцы могут позволить себе проиграть в один-два мяча, но при этом все равно с большой вероятностью останутся первыми.

Факты и цифры

Высшее достижение сборной Португалии на чемпионатах мира — 3-е место в 1966 году, завоеванное в Англии

В 2016 году сборная Португалии выиграла Чемпионат Европы во Франции

В рейтинге ФИФА команда занимает 9-ю позицию

Лучший бомбардир команды Криштиану Роналду — 118 забитых мячей, он же лидирует по количеству матчей за сборную — 192

Прогноз на матч Южная Корея – Португалия

Встречаются один из фаворитов всего первенства мира с интересной командой, которая показала свой максимум и его пока не хватает на преодоление группового этапа. Матч точно будет интересным, учитывая атакующий потенциал обеих сборных, и мы точно увидим забитые мячи.

Разрыв в коэффициентах достаточно высок, букмекеры ждут третий успех португальцев. «Лига Ставок» предлагает на победу сборной Южной Кореи коэффициент 5,40, на выигрыш команды Португалии — 1,65, коэффициент на ничью — 4,10. Стоит с такими прогнозами согласиться.

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