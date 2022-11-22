Нидерланды — Катар: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете A на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Нидерландов и Катара. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Нидерланды – Катар

Во сколько матч Нидерланды – Катар

Стали известны стартовые составы команд.

Нидерланды: Нопперт – Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд – де Рон, Классен, де Йонг – Депай, Гакпо.

Катар: Баршам – Мохаммад, Хухи, Ро-Ро, Хассан, Ахмед – Хатем, Мадибо, Аль-Хайдос – Али, Афиф.

Помимо этих двух сборных, в группе A выступают национальные команды Эквадора и Сенегала, которые сыграют в параллельном матче.