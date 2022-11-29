Нидерланды — Катар, 29.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Пожалуй, самый легкий прогноз на этом Чемпионате мира по футболу. Про команду Катара все стало понятно после первого тура. Многие тогда объясняли слабую игру хозяев тем, что они перенервничали перед домашними трибунами, но все оказалось несколько хуже. Просто сборная Катара самая слабая команда мирового первенства, об этом говорят многочисленные показатели, да и просто если смотреть визуально. Нидерланды можно отнести к темной лошадке. Часто случалось так, что команды с трудом, начавшие Чемпионат мира, затем доходили до самых поздних его стадий. Подопечных Луи ван Гала уже можно поздравить с выходом в плей-офф, останется только посмотреть, кто будет ее соперником. Матч между сборными Катара и Сенегала пройдет 29 ноября на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Луи ван Гал сумел вновь возродить сборную Нидерландов, которая совсем недавно пропустила два крупных турнира подряд, мировое и европейское первенство. Выросло новое поколение игроков, которых удалось объединить не только общей идеей, но придать игре новый тактический рисунок. Все игроки выступают в ведущих европейский командах и Эредивизии, хорошо знают друг друга и отлично взаимодействуют на поле. Первый матч с командой Сенегала получился не самым запоминающимся, на поле обе сборные смотрелись равными по силе, но «оранжевым» повезло больше, и эта победа была важна стратегически. С Эквадором Нидерланды могли себе позволить потерять очки, так оно в итоге и вышло. Но настораживает тот факт, что на протяжении 90 минут игры у Нидерландов случаются перепады. Матча с Катаром это не касается, а во в ⅛ финала любая расслабленность может быть строго наказана. В заключительном матче группового этапа можно даже поберечь основных игроков.

Факты и цифры

Сборная Нидерландов трижды играла в финалах чемпионатов мира по футболу и ни разу не брала золото

В рейтинге ФИФА команда занимает 8 строчку

Лучший бомбардир команды Робин ван Перси с 50 забитыми мячами

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Главное не победа, а участие, так можно было бы охарактеризовать сборную хозяев Чемпионата, если бы речь шла не о нем, а об Олимпийских играх, там этот принцип в почете. Сборная Катара пришла, увидела и проиграла. Удивительно, как команде удалось выиграть в 2019 году Кубок Азии, ведь игроки практически те же самые. Федерация футбола уже будет разбираться после мирового первенства. Хотя откровенно говоря, даже если несколько лет готовить один и тот же состав, все игроки которого играют во внутреннем далеко не самом сильном первенстве страны, вряд ли о них можно ждать больших достижений. Что-то похожее на активный футбол катарцы смогли показать только во втором матче против Сенегала, да и то только когда соперник расслабился при счете 2 : 0 и позволил хозяевам завладеть инициативой. Успокоил их только третий пропущенный мяч. Теперь матч с Нидерландами для сборной Катара будет носить статус товарищеского, сборная прощается с домашним Чемпионатом мира.

Факты и цифры

Высшее достижение сборной Катара — выигрыш Кубка Азии в 2019 году

После двух туров команда замыкает турнирную таблицу в группе А

Команда Катара вторая в истории чемпионатов мира, которая вылетает после группового этапа

Прогноз на матч Нидерланды — Катар

Нам предстоит стать свидетелями первого матча между этими командами в истории. Можно предположить, что игра пройдет с большим преимуществом номинальных хозяев поединка, два гола они забьют уже в первом тайме и дальше все будет зависеть от их рвения и мотивации игроков, которых Луи ван Гал выпустит на замену. Сборная Катара уже успела освоиться на Чемпионате мира, вот только хватит ли этого, чтобы забить хотя бы один гол в третьем матче. Впрочем, это тоже будет зависеть от соперника.

Коэффициенты букмекеров говорят сами за себя. «Лига Ставок» предлагает на победу Нидерландов коэффициент 1,17, на выигрыш Катар коэффициент 17,00, на ничью — 7,80. Тут все без комментариев.

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