ЧМ 2022: Уэльс — Англия прямая трансляция

В группе В сложилась одна из самых интересных ситуаций на Чемпионате мира. У всех команд сохраняются шансы на попадание в плей-офф. Англичане лидеры группы, валлийцы аутсайдеры, но все может поменяться. Матч сборных Ангдии и Уэльса пройдет 29 ноября на стадионе «Ахмед Бин Али» в городе Эр-Райян, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч Страна» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Уэльс — Англия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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