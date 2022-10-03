«Челси» и Нкунку согласовали контракт до 2028 года. Лондонцы хотят закрыть сделку с «Лейпцигом» в ближайшие недели

Стало известно, на какой срок намерен заключить соглашение с .

«Синие» согласовали с 24-летним форвардом и сборной Франции контракт до 2028 года, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, «Челси» рассчитывает договориться с немецким клубом в ближайшие недели, чтобы подписать Нкунку летом 2023 года.

Ранее стало известно, что нападающий прошел часть медосмотра для перехода в «Челси» еще в конце августа.

В июне Нкунку продлил соглашение с «Лейпцигом» до 2026 года, в нем прописаны отступные в размере 60 млн евро.

Статистика футболиста – здесь.